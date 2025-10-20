Rainbow Six: Siege X Munich Major: Hier sind alle 16 bestätigten Teams

HQ

Für die Saison 2025/26 Rainbow Six: Siege X ist nur noch ein großes internationales Event geplant, bevor die Six Invitational Anfang nächsten Jahres ansteht. Dies wird bereits im nächsten Monat ab dem 8. November stattfinden und das Munich Major sein, das am BMW Park Arena in der deutschen Stadt stattfindet.

Da es immer näher rückt, bis dieses Event stattfindet, kennen wir nun die bestätigten 16 Teams für das Turnier, wobei es sich um die folgenden Organisationen handelt:



Team Falcons



Team Secret



G2 Esports



Team BDS



FaZe Clan



Furia



Ninjas in Pyjamas



w7m esports



M80



Spacestation Gaming



Shopify Rebellion



Wildcard



CAG



Weibo Gaming



Dplus



Enterprise Esports



Was die verschiedenen Teams betrifft, so erhält der Gewinner eine direkte Qualifikation für die Six Invitational plus 250.000 $ Preisgeld.