esports
Rainbow Six: Siege X

Rainbow Six: Siege X Munich Major: Hier sind alle 16 bestätigten Teams

Das Turnier beginnt in zwei Wochen.

Für die Saison 2025/26 Rainbow Six: Siege X ist nur noch ein großes internationales Event geplant, bevor die Six Invitational Anfang nächsten Jahres ansteht. Dies wird bereits im nächsten Monat ab dem 8. November stattfinden und das Munich Major sein, das am BMW Park Arena in der deutschen Stadt stattfindet.

Da es immer näher rückt, bis dieses Event stattfindet, kennen wir nun die bestätigten 16 Teams für das Turnier, wobei es sich um die folgenden Organisationen handelt:


  • Team Falcons

  • Team Secret

  • G2 Esports

  • Team BDS

  • FaZe Clan

  • Furia

  • Ninjas in Pyjamas

  • w7m esports

  • M80

  • Spacestation Gaming

  • Shopify Rebellion

  • Wildcard

  • CAG

  • Weibo Gaming

  • Dplus

  • Enterprise Esports

Was die verschiedenen Teams betrifft, so erhält der Gewinner eine direkte Qualifikation für die Six Invitational plus 250.000 $ Preisgeld.

Rainbow Six: Siege X

