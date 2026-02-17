Rainbow Six: Siege X Esport, die nächste Saison in die USA, Japan und Brasilien gehen

HQ

Da die Saison 2025/26 Rainbow Six: Siege X nun zu Ende gegangen ist, fragen Sie sich vielleicht, wie die Pläne für die Saison 2026/27 aussehen. Auch wenn das erst in ein paar Wochen beginnt, kennen wir die Gastgeberstädte und -länder der drei internationalen Majors der Saison.

Die erste findet vom 8. bis 17. Mai statt und bringt die Action zurück in die Vereinigten Staaten für ein Event in Salt Lake City. Darauf folgt im November eine Reise nach Japan, wobei die offizielle Gastgeberstadt und die genauen Daten noch nicht bestätigt sind.

Es sollte auch erwähnt werden, dass Rainbow Six im Sommer beim Esports World Cup in Riad, Saudi-Arabien, vorgestellt wird und zwar kein offizielles Major oder Teil des Wettbewerbszirkus ist, aber ein großes Ereignis, an dem viele der größten Teams und Spieler teilnehmen werden.

Schließlich kehrt das Six Invitational im Februar 2027 nach Brasilien zurück. Wir haben auch keine festen Termine oder einen genauen Ort, um diese Nachricht zu ergänzen, aber eine vernünftige Vermutung wäre entweder São Paulo oder Rio de Janeiro, da die meisten Esports-Events in beide Städte strömen.

Auf welches Hauptfach freuen Sie sich in der kommenden Saison am meisten?