Richtig, beginnen wir diese Rezension mit einem etwas unorthodoxen Haftungsausschluss. Rainbow Six: Siege X ist effektiv die 2.0-Version des langjährigen und beliebten taktischen Shooters, und das bedeutet zwei Dinge; Es gibt eigentlich nicht so viel "neues" Zeug, das man auseinandernehmen kann, und auch das Kernerlebnis von Siege ändert sich nicht wirklich. Aus diesem Grund wird diese Rezension in zwei Kernteile unterteilt. Zu Beginn konzentriere ich mich auf die allgemeineren Änderungen am Spiel und darauf, wie sich dies auf das traditionelle Siege auswirkt, und dann verlagere ich den Fokus auf das Hauptgericht von Siege X, den neuen Modus, der als Dual Front bekannt ist. Wenn Sie auf der Suche nach einem umfassenden Überblick darüber sind, wie sich Siege im Jahr 2025 spielt, lohnt es sich stattdessen, Ihre Aufmerksamkeit auf unsere ursprüngliche Rezension oder meine Gedanken zur "Next-Gen"-Version des Spiels von vor ein paar Jahren zu richten, da die aktuelle Siege immer noch genauso gut und ähnlich ist wie damals.

Wie auch immer, Siege X. Für routinierte Spieler von Siege ist diese Entwicklung der Formel eigentlich nicht sehr anders, sie ist nur komplizierter. Was ich damit meine, ist, dass das Gameplay jetzt kreativere und abwechslungsreichere Zerstörung, Interaktion mit der Umgebung, besseres Handling an Abseilseilen und all die typischen Verbesserungen an Leistung und Grafik bietet. Es gibt keine großen Änderungen an der Art und Weise, wie sich dieser Titel spielt, genauso wie Fortnite sich ganz anders anfühlte, als es zu Unreal Engine 5 geändert wurde, oder wie Overwatch 2 einige ernsthafte Gameplay-Optimierungen hinzufügte, als das landete. Das ist immer noch nur Rainbow Six: Siege und ich lobe Ubisoft dafür, denn diese Formel ist meiner Meinung nach immer noch eine der besten, die der Shooter-Bereich zu bieten hat, irgendwo in einer Linie mit Counter-Strike.

Davon abgesehen sind die Verbesserungen zu begrüßen. Mit interaktiveren Karten, auf denen man Rohre zerstören kann, um eine Spur tödlichen Feuers zu hinterlassen, oder Feuerlöscher in die Luft jagen kann, um eine Rauchwolke zu zerstreuen, ist dies eine fantastische Idee, die die Action nur ein wenig komplizierter und detaillierter macht. Hinzu kommen Optimierungen beim Abseilen, die es weitaus weniger starr machen (wenn auch manchmal immer noch irritierend...), sich noch schneller in den Umgebungen zu bewegen, und ein visuelles Upgrade, das jede Karte ein bisschen detaillierter und realistischer aussehen lässt, es gibt viel zu schätzen. Gleichzeitig ist dies jedoch keine Änderung von Tag und Nacht. Tatsache ist, dass Siege X manchmal immer noch wie ein Spiel aussieht, das in der Vergangenheit gefangen ist und etwas von der raffinierten Schönheit echter moderner Titel vermissen lässt. Es ist nicht per se hässlich, es ist nur auch kein Hingucker, aber Siege war es nie, und das Gameplay hat immer das subtilere visuelle Angebot wettgemacht.

Bevor wir also zur wirklich neuen und wichtigsten Ergänzung in Siege X übergehen, möchte ich hier mit der Feststellung abschließen, dass Siege X einfach eine bessere und immersivere Möglichkeit sein wird, das Kern von Rainbow Six: Siege zu genießen, und für mich ist das alles, was ich mir jemals von einer "Fortsetzung" gewünscht habe.

Kommen wir nun zu dem, worauf Sie alle gewartet haben: Dual Front. Ja, Siege X hat eine zentrale (und massive) Ergänzung, und das ist die völlig neue Art, im Dual Front -Spielmodus zu spielen. Im Gegensatz zum traditionellen Siege, bei dem zwei Fünferteams gegeneinander antreten, um Bombenpunkte anzugreifen oder zu verteidigen, mit einem Leben pro Spieler und Runde, bringt Dual Front stattdessen zwei Sechserteams zusammen, um in einer viel freieren, Tauzieh-ähnlichen Aktivität zu kämpfen. Es gibt immer noch Angriffs- und Verteidigungsoptionen, aber jetzt wird man nicht mehr in die eine oder andere gezwungen, sondern auf eine Karte geworfen, auf der beide Teams einen Punkt zum Angreifen und einen Punkt zum Verteidigen haben. Von hier aus ist es das Ziel, die feindlichen Punkte so lange zu erobern, bis du ihre Hauptbasis kontrollierst, während du den Gegner am Sieg hinderst, indem du das Gleiche mit dir machst. Der Haken an der Sache ist wiederum, dass dies alles auf einer Karte stattfindet, auf der sich Verbündete und Feinde im Grunde frei bewegen können, wodurch die Idee, Attacker und Defender Operators auf eine Seite des Geschehens beschränkt zu haben, entfällt.

Wenn du Lust hast, Sledge zu verwenden, um deine Basis zu verteidigen, oder Bandit, um den Feind anzugreifen, kannst du genau das tun. Natürlich widerspricht das den Grundprinzipien von Siege, da viele dieser Charaktere nicht besonders gut darin sind, das Gegenteil von dem zu tun, wofür sie entworfen wurden, aber es ist trotzdem eine fesselnde Übung in Spielerfreiheit und es erschüttert massiv die Art und Weise, wie man diesen Shooter kennt und erlebt.

Dual Front ist auch ein etwas verzeihender Siege -Modus, denn wenn du in einer Aktion getötet wirst, kannst du nach etwa 25 Sekunden einfach respawnen und sogar deine Operator im Handumdrehen wechseln, wenn du möchtest. Sind die Feinde in einem Punkt eingebettet, der von verstärkten Wänden umgeben ist? Legen Sie vielleicht das Durchbruchsgerät von Ash für die Sprengladungen von Castle ab. Haben Sie es mit einer Menge Spam zu tun? Vielleicht ist es eine Idee, Nomad wegzulegen und Jager herauszuholen. Der Punkt ist, dass Ubisoft einen sich wirklich weiterentwickelnden Spielmodus entwickelt hat, mit dem dasSiege Kernerlebnis nicht mithalten kann, einfach weil er fehlerverzeihender ist und den Spielern die Möglichkeit gibt, je nach Situation Anpassungen vorzunehmen.

Nun, ich werde nicht sagen, dass dies Dual Front besser macht als traditionelle Siege, denn das wäre eine Lüge. Dieses Spiel wurde jahrelang entworfen und verfeinert, um Action wie der Kernmodus zu bieten,Dual Front daher fühlt es sich nicht immer natürlich an, etwas anderes zu tun. Es funktioniert, und es kann Spaß machen, aber es fehlt etwas von der Wucht und dem Nervenkitzel des Hauptmodus, und ich denke, es gibt noch viel zu tun, um jeden Charakter in Dual Front vielseitiger zu machen, damit er auf das anwendbar ist, wofür er ursprünglich gedacht war, aber auch etwas besser im alternativen Spielstil.

Auf der einen Seite schätze ich, was Ubisoft mit Dual Front ausgeheckt hat, da es eine anwendbarere und zugänglichere Art zu sein scheint, das Spiel zu spielen, aber auf der anderen Seite ist es immer noch Siege. Es spielt keine Rolle, was Ubisoft in Zukunft mit diesem Spiel macht, da es eine etablierte Community hat, und diese Community ist keine zwanglose. Siege war schon immer ein anspruchsvolles Spiel, und Dual Front wird daran nichts ändern. Wenn du neu im Spiel bist, wirst du manchmal ersticken, selbst wenn du diesen verzeihenderen Modus spielst, und wenn du nicht neu darin bist, kannst du ein ähnlich schweißtreibendes Erlebnis erwarten.

Aus diesem Grund werde ich, wenn es darum geht, das Spiel tatsächlich zu bewerten, unsere ursprünglichen Bewertungen für Siege in dieser Rezension wiedergeben. Rainbow Six: Siege ist immer noch ein ausgezeichneter und unterhaltsamer taktischer Shooter, einer, den viele weiterhin kopieren und von dem sie sich inspirieren lassen. Das ändert sich nicht und ehrlich gesagt, wenn Sie die Zeit, das Können und die Geduld haben, dieses Spiel zu lernen, werden Sie massiv engagiert sein. Was jedoch ein Upgrade angeht, fügen Siege X nicht wirklich viel hinzu. Dual Front ist interessant, aber es ist auch nur ein Modus mit einer Karte, die die bereits erstellte Liste von Charakteren verwendet, die nicht geändert wurden. Auch hier handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Bestehenden, so dass Sie diesen Schritt nach oben wahrscheinlich ein wenig vermissen lassen, es sei denn, Sie sind begeistert von leicht verbesserter Grafik und moderat interaktiveren Umgebungen. Gleichzeitig kann ich angesichts der Höhen und Tiefen, die Overwatch 2, Smite 2 und andere Live-Service-Fortsetzungen durchgemacht haben, nur Ubisoft dafür loben, dass sie an ihren Waffen festgehalten und das hervorragende Eigentum und die Idee, an der sie ein Jahrzehnt lang gearbeitet haben, nicht beschädigt haben.