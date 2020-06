Rainbow Six: Siege und Call of Duty: Modern Warfare Season 4 gratis zocken

Lasst uns ganz kurz das Wochenende besprechen: Wenn ihr in den kommenden Tagen noch nichts Konkretes vorhabt, dann könnt ihr einige Dinge kostenlos spielen. Zum einen bietet Ubisoft derzeit mal wieder ihr Multiplayer-Spiel Rainbow Six: Siege an, das ihr gratis im Uplay Store, auf der PS4 oder via Xbox One ausprobieren könnt. Die Aktion läuft noch bis zum 15. Juni, Konsolenspieler benötigen zum Spielen jedoch eine kostenpflichtige Mehrspielermitgliedschaft. Das Game steht in den entsprechenden Shops zur Verfügung.

Ebenfalls kostenlos ist zumindest teilweise der Multiplayer-Modus von Call of Duty: Modern Warfare. Activision stellt euch fünf Mehrspielerkarten, sowie den intensiven Gunfight-Spielmodus (in der Variante Drei-gegen-Drei) zur Verfügung, damit zum Start der Saison 4 Frischfleisch auf den Servern herumläuft. Am Montag dem 15. Juni endet auch diese Phase.

Im Epic Games Store bekommt ihr gerade ARK: Survival Evolved und das jüngst veröffentlichte Samurai Shodown NeoGeo Collection aufs Haus. Bis nächsten Donnerstag könnt ihr diese Titel abgreifen, anschließend werden Pathway und The Escapists 2 verteilt. Hoffentlich ist hier etwas für euch dabei, frohes Schaffen.

You're watching Werben