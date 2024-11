Rainbow Six: Siege, um im Dezember endlich vollständiges Crossplay zu erhalten

HQ

Ubisoft hat bekannt gegeben, wann das vollständige Crossplay von Rainbow Six: Siege endlich verfügbar sein wird. Während des Wochenendes, auf dem Montreal Major -Event, wurde die Keynote für die kommende Y9S4-Saison enthüllt, die als Operation Collision Point bekannt ist, und in dieser Enthüllung wurde bestätigt, dass sowohl Konsolen- als auch PC-Spieler endlich in die gleichen Matchmaking-Pools gesteckt werden, als Teil dessen, was Ubisoft Crossplay 1.0 nennt.

Zugegeben, dies wird nicht so demoralisierend sein, wie viele Konsolenspieler wahrscheinlich befürchten werden, da die Option, mit PC/Maus- und Tastaturbenutzern zu spielen, einfach ein Opt-in für Controller-Spieler ist. Wenn Sie lieber gegen andere Controller-Benutzer antreten möchten, können Sie dies auch weiterhin tun.

Laut den Konsolenspielern, die Maus- und Tastatureingaben verwenden, werden sie im Rahmen der MouseTrap -Funktion in PC- und andere M&K-Lobbys gezwungen, wobei sie dann auch den PC-Rückstoßwerten ausgesetzt sind.

Die kommende neue Saison des taktischen Shooters, die am 3. Dezember erscheint, wird auch eine Handvoll lang ersehnter Funktionen hinzufügen, darunter die Absage von Cheater-Matches, ein besseres Lobby-Balancing, eine Abschwächung der Abschirmung, die Moderation von KI-Chats, ein Reset-System Reputation, Balance-Änderungen und die Einführung von Siege Cup, bei denen Spieler in strukturierteren kompetitiven Aktionen gegeneinander antreten können.