Rainbow Six: Siege stößt mit Operation Crimson Heist ins sechste Jahr

Fans von Rainbow Six: Siege werden ab sofort den neuen Angreifer Flores ausprobieren können, denn seit dieser Woche gibt es neue Inhalte im Team-Shooter von Ubisoft. "Operation Crimson Heist" heißt die aktuelle Content-Saison, die auf allen Plattformen verfügbar ist und einige umfangreiche Überarbeitungen des Spiels mit sich bringt.

Die Karte Grenze wurde überarbeitet, mit der Knarre "Gonne-6" gibt neuerdings eine Sekundärwaffe, die sich zur Zerstörung kugelsicherer Geräte eignet, und ihr werdet in der Lage sein, euch Aufnahmen von gespeicherten Matches anzusehen. Die Funktion ist allerdings noch nicht fehlerfrei, erinnert uns der Entwickler. Natürlich gibt es auch einen neuen Saison Pass und DLC-Items, aber dazu findet ihr hinter diesem Link mehr Informationen.

Erstmals wird der neue Operator Flores an dieses kostenpflichtige Fortschrittssystem gekoppelt sein. Ihr bekommt ihn also nur, wenn ihr Geld ausgebt und dann auch wirklich ein bisschen spielt. Alternativ bezahlt ihr den Profi in zwei Wochen mit den üblichen Währungssystemen ab. Laut Ubisoft erhalten mit Crimson Heist verschiedene spielbare Charaktere eine Preissenkung. Um mehr Leute auf das Spiel aufmerksam zu machen, ist Rainbow Six: Siege vom 18. bis zum 25. März auf allen Systemen spielbar, ohne dass ihr das Game vorher kaufen müsstet.

Für PC-Benutzer auf Steam beträgt das neue Update 10,7 GB, während Uplay-Nutzer anscheinend das gesamte Spiel herunterladen müssen (58,9 GB in der HD-Version/33,2 GB in der Nicht-HD-Fassung). Xbox-One- und Series-Spieler brauchen 17,2 GB, bzw. 17,5 GB an zusätzlichem Speicherplatz, auf PS4- und PS5-Benutzer kommen Downloads in der Größenordnung 23,5 GB bis 27,9 GB zu.

Quelle: Ubisoft.