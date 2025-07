Rainbow Six: Siege Spieler wegen Entführung und Nötigung verhaftet

HQ

CAG Osaka hat einen seiner Rainbow Six: Siege Spieler entlassen, nachdem die Person wegen angeblicher Entführung und Nötigung verhaftet wurde. Konkret handelt es sich bei der fraglichen Person um Sho "BlackRay" Hasegawa, der laut lokalen Berichten (danke, Esports Insider) am 16. Juli zusammen mit sechs anderen verhaftet wurde, nachdem er angeblich einen Mann in seinen Dreißigern gefangen genommen und erpresst hatte.

Ein Bericht der lokalen Zeitung Jiji Press scheint zu besagen, dass BlackRay an dem angeblichen Übergießen des Opfers mit kochendem Wasser und sogar an der Verwendung eines Hammers beteiligt war, um schwere Verletzungen zu verursachen. Ziel war es, das Opfer zur Zahlung von rund 10.000 Pfund zu zwingen.

Diese Wendung der Ereignisse führte dazu, dass CAG Osaka sich aus dem Asia Pacific League North Playoffs -Turnier am letzten Wochenende zurückzog und seitdem alle Verbindungen zu BlackRay in einer Erklärung abbrach, die erklärt:

"Zum 18. Juli 2025 haben wir unseren Spielervertrag mit BlackRay, einem Spieler, der zur CAG Osaka gehört, gekündigt."

Es wurden noch keine weiteren Informationen zu diesem Vorfall gemeldet.