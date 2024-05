Rainbow Six: Siege Spieler sind nicht glücklich über ein neues Abonnement von 10 $ pro Monat

HQ

Rainbow Six: Siege führt in Jahr 9 Staffel 2 ein umstrittenes neues Abonnement ein. Die R6-Mitgliedschaft kostet 10 US-Dollar pro Monat oder 80 US-Dollar, wenn Sie jährlich zahlen, und bringt zahlenden Spielern einige neue Premium-Inhalte.

Dazu gehören epische Skins, sofortiger Battle Pass-Zugang mit 10 Startlevels und ein Bravo-Paket. Die Fans haben diese neue Art, an das Geld in ihren Brieftaschen zu greifen, nicht allzu gerne angenommen. Auf Reddit (danke, PC Gamer) haben Spieler darauf hingewiesen, warum sie die R6-Mitgliedschaft nicht für eine gute Idee halten.

"Ich verstehe, dass sie die Idee von Fortnite mit der Crew-Mitgliedschaft übernommen haben", schrieb SlipstreamSpace117. "Aber der Unterschied ist, dass Fortnite ein kostenloses Spiel ist und R6 nicht."

Es gibt einige andere Argumente, die gegen die Mitgliedschaft vorgebracht werden, während andere einfach ihre Wut teilen. So oder so, es scheint, dass Rainbow Six: Siege Spieler dem einen großen Daumen nach unten geben, aber wir müssen abwarten und sehen, ob es ausreicht, um Ubisoft daran zu hindern, weiterzumachen.