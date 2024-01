Rainbow Six: Siege Spieler geben bereits Hunderte von Dollar auf dem neuen Marktplatz aus

HQ

Ubisoft hat kürzlich die Beta für seine Rainbow Six: Siege Marktplatz-Website eröffnet. Ein Ort, an dem Händler ihre unerwünschten Kosmetika für R6-Credits verkaufen können. Sie können es sich hier ansehen, aber nur wenige Auserwählte können im Moment kaufen und verkaufen.

Selbst wenn nur wenige Spieler in der Lage sind, den Marktplatz tatsächlich wie beabsichtigt zu nutzen, entwickelt er sich zu einer so beliebten Beliebtheit wie andere Handelszentren innerhalb von Shootern. Die Spieler geben bereits den Gegenwert von Hunderten von Dollar in Form von R6-Credits für kosmetische Gegenstände aus.

Zu den wertvollsten Gegenständen gehören seltene Gletscher-Waffen-Skins aus dem Jahr 2016, die Todesurteil-Kopfbedeckung für Jäger, ein Talisman, der den Teilnehmern der Six Invitational 2018 verliehen wurde, und einige weitere exklusive kosmetische Gegenstände. Laut PC Gamer sind wir jedoch möglicherweise nicht in der Lage, einigen dieser Angebote zu vertrauen, da einige mit einem hohen Preis verbunden sein können, ohne dass es Verkaufsaufträge gibt. Das könnte bedeuten, dass der gesamte Bestand weg ist oder Ubisoft nur einige große Preise testet.

Werden Sie sich den Rainbow Six: Siege Store ansehen?