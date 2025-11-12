Rainbow Six Siege Munich Major: Die Playoffs sind mit acht qualifizierten Teams feststehend

HQ

Die Gruppenphase für die Rainbow Six Siege Munich Major ist abgeschlossen, und das bedeutet, dass wir die acht Teams kennen, die ihr Ticket für die Playoffs gelöst haben, und ebenso die acht Teams, die ausgeschieden und nach Hause geschickt wurden.

Zu den acht ausgeschiedenen Teams gehören w7m Esports, Team BDS, Weibo Gaming, Dplus, Shopify Rebellion, Enterprise Esports, CAG und Spacestation. Was die qualifizierten Teams und sogar die Art und Weise betrifft, wie sie in die Playoffs gesetzt wurden, ist dies eine etwas komplexe Angelegenheit, da das Turnier im Doppelausscheidungsformat ausgetragen wird.

Da sie in der Gruppenphase an der Spitze standen, haben sich sowohl M80 als auch Team Falcons ein Freilos in der ersten Runde gesichert, was bedeutet, dass sie in der zweiten Runde der oberen Gruppe auf einen Gegner warten. Der Sieger der ersten Runde des oberen Brackets kommt weiter, d.h. er ist entweder Faze Clan oder Wildcard oder Team Secret oder G2 Esports. Der Verlierer dieser beiden Spiele steigt in die untere Gruppe (Ausscheidungsrunde) ab und trifft entweder auf Ninjas in Pyjamas oder Furia, wobei beide Teams hier als Siebter und Achter in der Gruppenphase gesetzt sind.

Der Playoff-Spielplan von R6 Munich Major sieht also wie folgt aus.

Viertelfinale des oberen Brackets:



FaZe Clan vs. Wildcard



Team Secret gegen G2 Esports



Halbfinale des oberen Brackets:



M80 vs. Sieger von FaZe/Wildcard



Team Falcons vs. Sieger von Secret/G2



Unteres Bracket Runde 1:



NIP vs. Verlierer von FaZe/Wildcard



Furia vs. Verlierer des Geheimnisses/G2



Sowohl das obere Viertelfinale als auch die untere erste Runde werden im Laufe des Tages ausgetragen, die restlichen Spiele folgen in dieser Woche. Der Gewinner wird am 16. November gekürt.