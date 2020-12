Rainbow Six: Siege könnt ihr in Deutschland nun ab 16 Jahren spielen

You're watching Werben

Als Rainbow Six: Siege im Dezember 2015 veröffentlicht wurde, war der Militär-Shooter ein anderes Spiel als heute. Ubisoft hat in den letzten Jahren eine Menge dafür getan, das Actionspiel als kompetitiven E-Sports-Titel aufzuziehen und das wurde von der USK zur Veröffentlichung der Next-Gen-Konsolenversionen entsprechend zur Kenntnis genommen. Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle hat bei der erneuten Inhaltsüberprüfung die empfohlene Altersfreigabe des Titels von zuvor ab 18 Jahren auf neuerdings 16 Jahren reduziert, was die Entwickler sehr freuen dürfte.