Rainbow Six: Siege bringt Kanal zurück, neue Operatoren vorgestellt

Am Wochenende enthüllte Ubisoft die beiden neuen Operatoren, die sich dem Roster von Rainbow Six: Siege mit "Operation Ember Rise" anschließen werden. Goyo und Amaru sollen dem Spiel eine Menge neuer, taktischer Möglichkeiten hinzufügen und wie genau sie das anstellen, seht ihr in den unteren Videos - wir haben das Duo nämlich bereits anspielen können. Goyo trägt einen Schild und nutzt Brandfallen, um seine Feinde in die Enge zu locken. Amaru nutzt eine Grapple Gun, mit der sie sich vertikal durch die Karte bewegen kann. Sie ist auf dem Schlachtfeld also unglaublich agil und somit bestens als Infiltratorin geeignet.

Abgesehen von den beiden Operatoren wird die Karte Kanal nach einer Überarbeitung wieder in das Spiel aufgenommen und macht bereits einen guten Eindruck. Unser eigenes Gameplay seht ihr unten, auch das Map-Rework haben wir uns genauer angesehen.

