Rainbow Six: Siege bekommt teure Masken im Design von Rick und Morty

Die TV-Serie "Rick and Morty" ist kein Fremder in Rainbow Six: Siege, da Spieler des Online-Shooters in der Vergangenheit bereits mit verschiedenen kosmetischen Anpassungsoptionen und Inhalten, die auf eine Partnerschaft mit Adult Swim zurückgehen, konfrontiert wurden. Ubisoft hat Operatoren als Mr. Meeseeks, Krombopulos Michael und Pickle Rick verkleidet und Waffen-Skins, Anhänger und noch einiges mehr im Design der Comicvorlage umgesetzt. Jetzt haben es letztlich auch die beiden Gesichter der TV-Serie ins Spiel geschafft.

Ubisoft nimmt das berühmte Duo Rick und Morty als kostenpflichtige Skins für die Operatoren Doc und Fuze im Spiel auf. Es sollte beachtet werden, dass es sich hierbei nicht um aufwändig animierte Skins handelt, sondern lediglich um Masken, die die jeweiligen Figuren tragen. Das Ergebnis ist ehrlich gesagt erschreckend, auch weil die Teile jeweils 2.160 Credits kosten - das sind umgerechnet fast 20 Euro.