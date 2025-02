Rainbow Six: Siege 2 Gerüchten zufolge werden beim Six Invitational 2025 enthüllt

HQ

Wenn man bedenkt, dass Rainbow Six: Siege einer der am längsten laufenden aktuellen Live-Service-Giganten ist, wenn auch immer noch ein sehr erfolgreicher, ist es keine Überraschung, dass Ubisoft nach Möglichkeiten gesucht hat, den Titel zu aktualisieren und in die moderne Gaming-Zeit zu bringen. Während wir uns dem 10-jährigen Jubiläum des Spiels nähern, macht ein neues Gerücht die Runde, dass Ubisoft beim laufenden Six Invitational 2025 -Turnier schließlich ein Nachfolgeprojekt enthüllen wird, das viele Rainbow Six: Siege 2 nennen.

Dies stammt von Rainbow Leaker X-Benutzer fraxiswinning (und von The Game Post berichtet), der angibt, dass das Spiel von Ubisoft lange Zeit als "Modernized Siege" als Projektname bezeichnet wurde, aber kürzlich stattdessen in "Siege X" aktualisiert wurde. Dieses Projekt soll ein grafisch verbessertes Endprodukt bieten, das auf einer Engine läuft, die überholt wurde.

Während dies derzeit alles ein Gerücht ist und mit großer Vorsicht genossen werden sollte, bis Ubisoft eine offizielle Ankündigung macht, besagt der Leak, dass das Spiel auf der SI 2025-Keynote enthüllt wird, die gegen Ende des Turniers um den 14. bis 16. Februar stattfinden wird, und dass es bereits Mitte 2025 erscheinen könnte. Irgendwann in der zweiten Saison des zehnten Jahres des aktuellen Spiels.

Der Leaker behauptet auch, dass Operator von Year 10 Season 1 als Rauora bekannt ist und dass die Saison den Codenamen Curtain trägt. Sie verraten nichts über die zweite Staffel des Jahres, behaupten aber, dass Staffel 3 als Heist bekannt sein wird.

