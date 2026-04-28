Rainbow Six Salt Lake City Major 2026: Hier sind alle 20 bestätigten Teams und die aktuelle Setzliste

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Es ist fast Zeit für das erste Major in der Wettkampfsaison 2026/27 Rainbow Six: Siege X, da der Qualifikationsprozess abgeschlossen ist und wir nun wissen, welche 20 bestätigten Teams in die USA reisen, um im Salt Lake City Major gegeneinander anzutreten.

Das Turnier, das vom 8. bis 17. Mai stattfindet, umfasst drei Phasen, von denen die erste ein Acht-Team-GSL-Phasenformat ist, bei dem vier Teams eliminiert und die anderen vier in die 16-Team-Schweizer Phase aufsteigen, die wiederum die Konkurrenz auf nur acht Playoff-Kaderen reduziert. Auch wenn wir die Playoff-Teams noch eine Weile nicht kennen werden, kennen wir die GLS und die meisten Schweizer Organisationen.

Salt Lake City Major GSL Stage Teams:



Daystar



EDward Gaming



Enterprise Esports



Vier wütende Männer



LOS



Shopify-Rebellion



Team Falcons



Wolves Esports



Salt Lake City Major bestätigte Schweizer Etappenteams:



G2 Esports



Virtus.pro



Verdrehte Gedanken



Fünf Ängste



Wildcard



DarkZero



Furia



Ninjas im Schlafanzug



FaZe-Clan



CAG



Weibo Gaming



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