Rainbow Six Salt Lake City Major 2026: G2 Esports, Shopify Rebellion und DarkZero bestätigt für die Playoffs

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Wie wir gestern erwähnt haben, standen wir kurz vor einem großen Tag beim Rainbow Six: Siege X Salt Lake City Major, da eine Reihe von Teams für den Playoff-Teil des Events bestätigt werden und eine weitere Formation vor dem heutigen (13. Mai) Ablauf ausgeschieden wird. Zu diesem Zweck wurden drei weitere Playoff-Plätze besetzt und drei weitere Teams endgültig ausgeschieden.

Nach dem Sieg gegen Virtus.pro wurde G2 Esports für die Playoffs bestätigt. Ebenso bewegt sich nach dem Überwinden von Enterprise Esports Shopify Rebellion vor, und nach dem Schlagen von Wildcard bewegt sich DarkZero ebenfalls weiter.

Auf der anderen Seite des Tisches, nachdem er von Team Falcons besiegt wurde, ist Ninjas in Pyjamas ' Turnierserie vorbei. Dasselbe gilt für All Gamers nach der Niederlage gegen Five Fears und LOS, die Weibo Gaming nicht überwinden konnten.

Das bedeutet, dass für die Schweizer Etappe des Turniers noch drei Spiele mit sechs Teams zu spielen sind, bei denen alles auf dem Spiel steht. Die drei Sieger ziehen in die Playoffs ein, während auch die Verlierer ausscheiden. Vor diesem Hintergrund sind unten die Spielpläne für den 13. Mai zu sehen.



Virtus.pro gegen Team Falcons



Wildcard gegen Fünf Ängste



Enterprise Esports vs. Weibo Gaming



Von wem erwarten Sie, dass es von diesen sechs Teams in die Playoffs kommt?