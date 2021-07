Es ist fünf Wochen her, dass Ubisoft der Welt das wahre Antlitz von Rainbow Six: Extraction offenbart hat. Einen knappen Monat nach der E3 beschließt das französische Team plötzlich, den erst vor kurzem kommunizierten Veröffentlichungstermin zurückzustellen, "um die Vision [des Spiels] so zum Leben zu erwecken", wie sich das Montreal-Team das vorstellt. Der kooperative Mehrspielerspaß wird aus diesem Grund nicht mehr in diesem Herbst erscheinen, sondern erst im Januar 2022.

Quelle: Ubisoft.