Rainbow Six: Extraction knabbert im Januar Xbox Game Pass an

Ubisoft wird Kunden einer Microsoft-Dienstleistung Rainbow Six: Extraction ab dem 20. Januar anbieten. Abonnenten vom Xbox Game Pass werden das Spiel also ab dem Erscheinungstag ohne zusätzliche Kosten auf Xbox-Plattformen und PC spielen können. Auf Xbox Wire wurde diese Woche bekanntgegeben, welche weiteren Spiele in der ersten Januarhälfte das kostenpflichtige Gaming-Abo erweitern:

Am 10. Januar wird Playerunknown's Battlegrounds nicht länger im Xbox Game Pass zur Verfügung stehen, weil es ab diesen Datum kostenlos spielbar ist. Alle nachfolgenden Spiele stehen Abonnenten ab dem 15. Januar nicht länger zur Verfügung: