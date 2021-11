Rainbow Six: Extraction im Goldrausch

HQ

Obwohl Rainbow Six: Extraction erst Ende Januar erscheint, spricht Ubisoft schon jetzt den Goldstatus aus. Der kooperative Actiontitel gilt somit als "bereit zur Veröffentlichung" und Spieler können sich sicher sein, dass sie das Game am 20. Januar rechtzeitig in den Läden finden werden. Die nächsten zwei Monate bis zum Erscheinungstag dürfte für die Entwickler sicher etwas ruhiger werden, nicht nur aufgrund der bevorstehenden Feiertage. Vermutlich kann das Team zum Launch dennoch ein paar Spielfehler via Day-1-Patch beheben.