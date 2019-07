Rainbow Siege: Six bannt Spieler, die Matches mit Chat-Exploit abstürzen lassen

Rainbow Six: Siege hatte kürzlich ein interessantes Problem: Einige freche Spieler haben herausgefunden, dass man das Spiel zum Absturz bringen konnte, wenn bestimmte Interpunktionszeichen und Symbole wiederholt in den Chat gespammt wurden. Das konnte bei Mitspielern zu merklichen Verzögerungen im Spielgeschehen führen und unter Umständen sogar zum Absturz. Besonders frustrierend war für viele Fans der kompetitiven Szene, dass der Exploit auch von feigen Personen in der Rangliste missbraucht wurde.

Der Multiplayer-Shooter ist kein Unbekannter, wenn es um toxisches Verhalten geht, doch das Spielerlebnis fremder Menschen zum Absturz zu bringen ist selbst für Ubisoft zu viel des Guten. Sie haben deshalb den Bannhammer ausgepackt und bestrafen die Halunken, die das System ausgenutzt haben. Wie lange ein solches Verbot erteilt wird, ist nicht bekannt, aber es hängt wohl in erster Linie damit zusammen, wie häufig jemand den Trick eingesetzt hat.

