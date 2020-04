Railway Empire verspätet sich auf Switch abermals

Kalypso Media und Independent Arts Software haben diese Woche eine weitere Verzögerung der Nintendo-Switch-Edition von Railway Empire bestätigt. Der Titel wird nach aktuellem Plan erst am 19. Juni 2020 verfügbar sein. Railway Empire - Nintendo Switch Edition wird in physischer und digitaler Ausgabe im Nintendo eShop erhältlich sein. Diese neue Ausgabe enthält das Hauptspiel (mit allen zusätzlichen Inhalten und Verbesserungen, die seit dem ursprünglichen Start vorgenommen wurden), sowie die DLCs "Mexiko", "Crossing the Andes" und "The Great Lakes".