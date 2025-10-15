Raila Odinga, kenianische Politiker, stirbt im Alter von 80 Jahren

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Raila Odinga, eine der einflussreichsten politischen Persönlichkeiten Kenias, während einer Behandlung in Indien verstorben ist, wie aus Familienkreisen hervorgeht. Odinga, der für sein unermüdliches Streben nach Demokratie und Menschenrechten bekannt ist, war eine prägende Stimme in der modernen politischen Landschaft Kenias. Seine Karriere war geprägt von wiederholten Präsidentschaftskandidaturen, erbitterten Kämpfen um Wahlergebnisse und einer historischen Rolle bei der Machtteilung, die eine der tiefsten Krisen des Landes beendete. Trotz Gefangenschaft und Exil blieb er ein Symbol für Widerstandsfähigkeit und Reform. In den letzten Stunden haben die Staats- und Regierungschefs in ganz Afrika einem Mann Tribut gezollt, der von vielen als moralischer Herzschlag der kenianischen Politik angesehen wird. Ruhe in Frieden, Raila Odinga.