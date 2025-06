Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

HQ

Atlus wird im Jahr 2026 als Entwicklerstudio für Videospiele 40 Jahre alt. 40 Jahre. Eine wahre Leistung, mit der kaum eine Handvoll Unternehmen auf der Welt in dieser Branche mithalten kann, sondern auch danach strebt. Und natürlich haben sie in all dieser Zeit eine Menge Werke veröffentlicht, von denen wir im Westen noch nicht einmal gehört haben. Andere kamen spät zu uns, oder ihre Serien blieben auf dem Weg unvollendet. Aber man sieht diese Urbrühe immer in all ihren Ideen. Dieser Kampf, um die Welt zu retten, diese Dämonen (sowohl innere als auch äußere), denen man sich stellen muss.

Heute kennt die überwiegende Mehrheit der Gamer Atlus vor allem für die Persona -Serie, die neuesten Shin Megami Tensei -Spiele und die neueren Metaphor: ReFantazio, aber das Portfolio des Studios ist weitaus umfangreicher und vielfältiger, als viele Gamer annehmen, insbesondere die jüngeren Generationen, die dank dieser Spiele JRPGs zu schätzen gelernt haben. Wenn wir auf Shin Megami Tensei zurückgehen, die Entstehungsgeschichte vieler der Charakterdesigns und der Erzählstruktur dieser Spiele, brachte es eine Vielzahl von Spin-offs hervor, wie z. B. die bereits erwähnten Persona und die Devil Summoner Spiele, aus denen das Original Shin Megami Tensei: Devil Summoner stammt: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army, aus dem Jahr 2006.

Dieses SMT-Spin-off-Franchise zeichnete sich dadurch aus, dass es eher actionbasiert als rundenbasiert war, obwohl es sowohl das Design von Gegnern (Dämonen) als auch narrative Elemente, Fähigkeiten, elementare Stärken und Schwächen sowie Fusions- und Kombo-Optionen beibehielt, um mächtigere Dämonen zu erschaffen. Und jetzt, fast zwanzig Jahre später, gibt uns das Studio die Möglichkeit, die Geschichte von Raidou Kuzunoha XIV zu erleben, dem Helden, der im Japan der Taisho-Ära der 1930er Jahre über die Sicherheit Tokios vor Dämonen wacht.

Raidou ist ein Neuankömmling in der Stadt, der im Narumi Detective Agency zu arbeiten beginnt und sich auf übernatürliche Fälle spezialisiert hat, in einer Zeit großer sozialer Konflikte für das Land, da es seine alten Gewohnheiten ablegt und sich dem Westen öffnet, auch wenn es beginnt, das extremistische Denken zu schmieden, das zum japanischen Imperialismus und seiner Allianz mit anderen gleichgesinnten Mächten im Zweiten Weltkrieg führen sollte. Aber vor all dem ist Raidou Remastered eine Mystery-Geschichte, in der wir beginnen, das Verschwinden eines 15-jährigen Mädchens namens Kaya zu untersuchen, das mit einem mysteriösen Dämonenbeschwörer verbunden ist, der unter dem Spitznamen Caparroja Menschen in der ganzen Stadt ermordet und verschwinden lässt. Raidou gehört dem Clan Kuzunoha an, einer Geheimgesellschaft von Dämonenbeschwörern, die Japan vor den Bedrohungen der Antiworld, wie die Heimat der Dämonen genannt wird, schützen.

Während wir durch Orte in ganz Tokio reisen, sowohl auf unserer Seite des Schleiers als auch in der Geisterwelt, enträtseln wir eine Geschichte und bauen unser eigenes Team von Dämonenverbündeten auf, um die Bedrohung zu stoppen. Die Geschichte ist in Kapitel unterteilt, in denen wir verschiedene Stadtteile erkunden und nach Hinweisen suchen, Zeugen verhören und die kleinen Geschichten dahinter enthüllen, während wir uns einen lebhaften Kampf gegen Dämonen liefern. Es ist eine interessante Prämisse, dass es zwar funktioniert, aber in dieser modernen Version nicht ohne seine ursprünglichen Designeinschränkungen ist.

Die Untersuchungen sind leider zu linear und erfordern keine Abzüge vom Spieler. Raidou findet schnell Hinweise oder Unregelmäßigkeiten in den Szenen jedes Falls, und wenn er das nicht tut, ermutigt Gatou dich schnell, die Fähigkeit des entsprechenden Dämons einzusetzen, um sie zu bekommen. Du musst sie nicht einmal wirklich kennen: Es reicht aus, eine ausreichende Vielfalt dieser Fähigkeiten zu haben, dass du nicht einmal das Goumaden besuchen musst, um Fusionen durchzuführen. Das Goumaden ist ein geheimes paranormales Forschungslabor, das von Dr. Victor betrieben wird, ähnlich wie das Velvet Room in den Persona -Spielen (was mich seltsamerweise jetzt denken lässt, dass es Sinn macht, dass Igor dort der Mentor sein könnte) und hier bekommen wir die besten Dämonen und verbessern auch Raidous Schwert mit Schwertalchemie, was ihm besondere Fähigkeiten verleiht.

Die Kämpfe sind unterhaltsam, aber vielleicht manchmal etwas zu einfach, um sie durch das Farmen von Levels und das Drücken von Aktionstasten in den meisten Begegnungen zu "brechen". Lediglich die auf Bossfähigkeiten basierenden Kämpfe zwingen dich, den Bildschirm immer genauer im Auge zu behalten. Der Schwierigkeitsgrad dieser besonderen Begegnungen steigt, aber es gibt nichts übermäßig Schwieriges (auf normalem Schwierigkeitsgrad), das euch zu sehr ins Schwitzen bringt, vor allem, wenn ihr bereits mit dem SMT- und Persona Dämonenfusionssystem aus den letzten Jahren vertraut seid.

Raidou Remastered bringt einige Verbesserungen der Lebensqualität, obwohl es in der neuen Version mehr darum ging, die Charakteranimationen zu optimieren, den Kampf zu beschleunigen und den dynamischen Hintergründen, die die vorgerenderten des Originals ersetzen, mehr Tiefe und Lebendigkeit zu verleihen. Es gibt jedoch einige zusätzliche Funktionen, die das Erlebnis angenehmer machen und erwähnenswert sind. An erster Stelle steht die Sprachausgabe für die Charaktere (sowohl die Nebencharaktere als auch die Dämonen, die du fängst, um sie zu beschwören, und die Bosse).

Auch die Speisekarte wurde der modernen Zeit angepasst und gestrafft. Zum Beispiel gibt es jetzt einen Menüpunkt, um direkt mit allen Dämonen zu sprechen und die Geschenke zu sammeln, die sie während des Spiels gefunden haben (je höher die Loyalitätsstufe, desto öfter bieten sie dir Geschenke an). Es gibt auch eine Fast Forward -Option in den Dialogen und eine Schnellspeicheroption, ohne zum Narumi Detective Agency zurückkehren oder in den Dungeons nach den Drachenquellen (Speicherpunkten) suchen zu müssen. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, den Fall und die prominentesten Namen und Orte zu überprüfen. Die M'sucia ist zwar nicht so einprägsam wie aktuellere Werke aus dem Studio, aber sie liefert ab und behält hier den ursprünglichen Stil mit einem moderneren Atlus Remaster bei.

Was die aktuellen Versionen von Raidou Remastered betrifft, so haben wir die Version Switch 1 verwendet und diese Überprüfung durchgeführt, beginnend auf der Konsole und dann mit der Übergabe der Speicherdaten und fortgesetzt auf Nintendo Switch 2, aber wir haben keine Änderungen oder Unterschiede bemerkt, selbst mit dem Launch-Patch, also die native Version Switch 2, Wenn es eine Verbesserung gibt, ist das beim Vorgängermodell nicht wahrnehmbar.

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army wird Fans von Atlus sowohl wegen seiner vertrauten Erzählung als auch wegen seiner ganz anderen Herangehensweise an die üblichen rundenbasierten Kämpfe ansprechen. Allerdings ist es immer noch ein Titel, der trotz des Facelifts fast zwei Jahrzehnte alt ist, so dass es bestimmte Einschränkungen gibt, die Sie beachten sollten, bevor Sie sich darauf einlassen. Es bietet Ihnen zufriedenstellende 30 Stunden Spielzeit bei einem "normalen" Spieltempo, und obwohl es einfach ist, seine Systeme auszunutzen, wird es nicht langweilig oder übermäßig repetitiv. Und wer weiß, vielleicht bereitet sich Atlus darauf vor, das Modell mit einem neuen Raidou am Horizont neu zu besuchen...