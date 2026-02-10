RAI Sport-Reporter werden in den Streik treten, um gegen die "peinliche" Berichterstattung über die Olympischen Winterspiele durch den Präsidenten zu protestieren

HQ

Journalisten von RAI Sport, der Sportabteilung des staatlichen italienischen Fernsehens, haben nach den Olympischen Winterspielen einen dreitägigen Streik sowie weitere Maßnahmen angekündigt, um gegen den "peinlichen" Live-Kommentar von Paolo Petrecca, der 2025 zum Rai Sport-Direktor ernannt wurde, zu protestieren, der mehrere Fehler enthielt, die schnell von amüsanten Patzern zu öffentlicher Peinlichkeit übergingen.

CDR, die interne Gewerkschaft der Rai-Journalisten, kündigte am Montag an, dass die Reporter von nun an bis zum Ende der Spiele ihre Unterschriften und Signaturen von allen Berichten, Links und Kommentaren zurückziehen werden, "in Erwartung davon, dass das Unternehmen endlich den Schaden anerkennt, den der Direktor von Rai Sport verursacht hat". "Drei Tage lang waren wir alle beschämt, niemand ausgeschlossen, und das ohne eigenes Verschulden", hieß es in der Aussage.

Petrecca, der Rai News zwischen 2021 und 2025 leitete, bevor er im vergangenen Jahr zum Sportdirektor von Rai ernannt wurde, begann seine Live-Berichterstattung über die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Italien, indem er das San Siro-Stadion in Mailand fälschlicherweise "Stadio Olympico" nannte und es scheinbar mit dem Olympiastadion Roms vermischte.

Anschließend verwechselte er Matilda de Angelis mit Mariah Carey (etwas, das der italienische Künstler in einem Instagram-Post bestätigte), dachte, IOC-Präsidentin Kirsty Coventry sei die Tochter des italienischen Präsidenten Sergio Matarella, und als Athleten das Stadion betraten, sagte er, "spanische Sportler seien immer sehr heiß" und chinesische Sportler hätten "immer Handys in der Hand".

Petraccas Fehler wurden schnell als politisches Mittel eingesetzt, angesichts der engen Verbindung des Präsidenten von RAI Sport zu Giorgia Meloni. Die Gewerkschaft der RAI-Sportreporter sagte, dass "dies kein politisches Thema ist, wie manche glauben machen wollen, sondern eine Frage des Respekts und der Würde für den öffentlichen Dienst".