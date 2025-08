Ragnok ErgoStrike7

HQ

Die bescheidene Maus ist seit Jahrzehnten ein Eckpfeiler der Computerinteraktion. Von einfachen Clickern bis hin zu vertikalen Griffen, von Trackballs bis hin zu Joysticks haben wir alles gesehen. Aber jetzt hat sich Ragnok entschieden, mit Mausdesign auf einen vollständigen Actionhelden zu setzen und eine mutige Verschmelzung von Ergonomie und Testosteron in Form einer pistolenförmigen Maus auf den Markt zu bringen. Die ErgoStrike7 könnte das Lustigste, Coolste oder zumindest das Originellste sein, was seit langem auf den Mäusemarkt gekommen ist.

Das ErgoStrike7 wird in einer eleganten schwarzen Schachtel mit einem glänzenden, übergroßen Produktbild auf der Vorderseite geliefert. Auf der Rückseite befindet sich ein weiteres großes Bild und eine Übersicht über die Funktionen. Die Seiten sind clean, nur mit ein paar pointierten Slogans geschmückt: kein Durcheinander, kein Unsinn.

Wenn Sie den Deckel anheben, finden Sie einen schwarzen Umschlag mit rechtlichen Dokumenten und austauschbaren Schutzpolstern für die Unterseite der Maus. Darunter befindet sich das ErgoStrike7 in einer schwarzen Plastikhülle. Ein separater Karton, der wie ein Zeitschriftenclip gestaltet ist, nimmt das Lade- und Verbindungskabel mit einem Adapter auf. Im Inneren der Maus selbst verbirgt sich ein Bluetooth-Empfänger, der über eine Klappe an der Unterseite zugänglich ist.

Werbung:

Diese Maus sieht nicht nur wild aus, sie ist so gebaut, dass sie selbst die anspruchsvollsten Benutzer zufrieden stellt. Der Metallauslöser fungiert als linke Maustaste, während die rechte Taste geschickt darunter verstaut ist. Das Scrollrad und die zugehörige dritte Taste sitzen bündig mit dem Auslöser auf der linken Seite des Griffs. Direkt darunter finden Sie eine eigenständige "Fire"-Taste (die als Doppelklick fungiert) sowie Vorwärts- und Zurück-Tasten, die alle eindeutig nur für Rechtshänder gedacht sind.

Beide Seiten des Schaftes sind mit stilvollen RGB-Streifen ausgekleidet, die die Farben wechseln. Auf der Oberseite des Laufs befindet sich ein Drei-Modus-Schalter für das einzigartigste Merkmal der Maus: den Stürmer. Dieser Mechanismus kann so eingestellt werden, dass er in langsamen oder schnellen Feuerstößen ausgelöst oder ganz deaktiviert wird. Ein Gummischalldämpfer ist im Lieferumfang enthalten, um das Klick-Klacken des Schlagbolzens zu dämpfen, wenn das ständige Feuern zu laut wird. Trotz des physischen Antippens bleibt die Maus stabil und Ihr Zielen wird auch bei gedrücktem Abzug nicht leiden.

Es ist nicht zu leugnen, dass der Stürmer dem FPS-Gameplay einen viszeralen Punch verleiht und dir hilft, tiefer in die Action einzutauchen. Aber auch mit dem Schalldämpfer lenkt der Lärm ab und wird schnell anstrengend. Die Feuergeschwindigkeiten unterscheiden sich nicht dramatisch und es ist eine verpasste Gelegenheit, dass ein Modus nicht halbautomatisch oder ein kurzer kontrollierter Salve ist. Noch enttäuschender: Der Stürmer synchronisiert sich nicht mit dem Schießen im Spiel, sondern feuert einfach mit einer konstanten Geschwindigkeit, unabhängig davon, was auf dem Bildschirm passiert.

Und obwohl die Bewegung des Schlägers auf einen kleinen hinten montierten Block beschränkt ist (nicht der gesamte Schlitten), wird er mit Lego-kompatiblen Stollen geliefert. Also ja, Sie können eine Lego-Figur anbringen, um mit Ihren virtuellen Schüssen mitzuhüpfen. Warum nicht? Eine limitierte Minifigur in der Box wäre das Sahnehäubchen gewesen.

Werbung:

Alle Tasten, Lichteffekte und Polling-Raten können über eine herunterladbare Software vollständig angepasst werden. Der ErgoStrike7 wurde speziell für FPS-Spiele entwickelt und läuft auf dem optischen Sensor PAW 3395 von Pixart und verfolgt bis zu unglaubliche 26.000 DPI. Der wiederaufladbare 1000-mAh-Lithium-Akku liefert je nach Ihren Einstellungen Dutzende von ununterbrochenen Spielstunden. Zu den Konnektivitätsoptionen gehören kabelgebunden, Bluetooth und 2,4G-Wireless, wodurch es mit PCs und Konsolen gleichermaßen kompatibel ist.

Dank seines aufrechten Designs im Pistolenstil bietet der ErgoStrike7 einen soliden Griff, wobei Ihre Hand bequem auf der Basisverlängerung ruht. Trotz einer leicht plastischen Haptik ist die Konstruktion robust und scheint bereit für eine starke Beanspruchung zu sein. Der Abzugsmechanismus fühlt sich etwas filigran an, obwohl er nicht viel Bewegungsspielraum hat. Die anderen Tasten sind knackig und gut verarbeitet.

Dein Zeigefinger landet natürlich auf dem Abzug, aber die rechte Maustaste darunter kann unter dem zweiten Gelenk deines Mittelfingers landen, was nicht ideal für schnelle, präzise Druckvorgänge ist. Das Scrollrad und seine Tasten werden mit dem Daumen bedient, was sich etwas umständlich anfühlt. Auch der Daumen muss sich strecken, um die "Double"-Taste nach dem Scrollrad zu erreichen, was ihn für schnelle Action weniger geeignet macht.

Nach Jahrzehnten der Verwendung traditioneller Mäuse ist die ErgoStrike7 etwas gewöhnungsbedürftig. Der neue Griff und die Fingerpositionen fühlen sich zunächst unbeholfen und unsicher an, nicht gut für nervöse FPS-Gameplays, aber nach längerem Gebrauch beginnen die Dinge zu klicken. Die ergonomische Form stützt Ihre Hand gut, die Tasten sind reaktionsschnell und der Sensor ist gestochen scharf, was die allgemeine Nutzung überraschend angenehm macht. Trotzdem fühlt sich der Striker – das Hauptmerkmal der Maus – unausgegoren an. Es macht Spaß und zieht in den ersten zehn Minuten die Aufmerksamkeit auf sich, aber seine laute, ablenkende Natur bedeutet, dass Sie es wahrscheinlich ausschalten werden, es sei denn, Sie spielen eine ganz bestimmte Art von Spiel. Das Konzept ist urkomisch, aber die Zielgruppe ist eine Nische, was dieses ansonsten hochwertige Gerät leider im Schatten der Mainstream-Attraktivität lauern lässt. Nichtsdestotrotz Hut ab vor der Originalität und dafür, dass der Komfort der Spieler in den Vordergrund gerückt ist.