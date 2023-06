Raging Bytes bieten Zombie-Abenteuer und schöne Pixel

Es scheint, als könne die Gaming-Community nie genug Zombies bekommen, aber zumindest bringt Raging Bytes etwas Neues auf den Tisch. Hier wachen wir als Polizist Ben im Krankenhaus auf, nur um herauszufinden, dass es einen Zombie-Ausbruch gegeben hat.

Vielleicht nicht das originellste Setup für ein Zombie-Abenteuer, aber dieses ist nach den Grundprinzipien japanischer RPGs mit rundenbasierten Kämpfen gemacht. Alles mit wunderschöner Pixelgrafik, die es wie etwas aus der späten Super Nintendo-Ära aussehen lässt.

Hört sich toll an, oder? Wann kannst du es also spielen? Heute und für die meisten Formate wurde es jetzt (27. Juni) für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht. Schaut euch den Release-Trailer unten an.