Raging Bull, Taxi Driver-Autor lobt KI

Paul Schrader, der Autor von Raging Bull, Taxi Driver und anderen, hat den Einsatz von ChatGPT gelobt. Während KI nach wie vor umstritten ist, insbesondere wenn es um kreative Bereiche wie das Drehbuchschreiben geht, war Schrader oft jemand, der die Technologie verteidigte.

In einem neuen Beitrag auf Facebook legte Schrader seine Argumentation dar. "Ich habe ChatGPT gerade ein Skript geschickt, das ich vor einigen Jahren geschrieben habe, und um Verbesserungen gebeten." Schrader schrieb. "Innerhalb von fünf Sekunden antwortete es mit Notizen, die so gut oder besser waren als die, die ich je erhalten habe."

"Ich habe ChatGPT gerade nach einer 'Idee für einen Paul-Schrader-Film' gefragt", fuhr er fort. "Dann Paul Thomas Anderson. Dann Quentin Tarantino. Dann Harmony Korine. Dann Ingmar Bergman. Dann Rossellini. Lang. Scorsese. Murnau. Capra. Furt. Speilberg. Lynchen. Jede Idee, die Chatgpt (in ein paar Sekunden) hatte, war gut. Und originell. Und ausgearbeitet. Warum sollten Autoren monatelang herumsitzen und nach einer guten Idee suchen, wenn KI eine in Sekundenschnelle liefern kann?"

In den letzten Jahren gab es einen Vorstoß in Richtung des Einsatzes von KI in Film und Fernsehen, wobei einige sich dagegen wehrten, während andere sich entschieden haben, zu sehen, was die Technologie bieten kann.

Wie stehen Sie zu KI und Film?

