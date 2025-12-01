"Rage Bait" wurde vom Oxford University Press zum Wort des Jahres 2025 gewählt

HQ

Kürzlich haben wir über die Nachrichten berichtet, die enthüllte, dass die Cambridge Dictionary "parasozial" als ihr Wort des Jahres 2025 ausgewählt hat. Nun können wir hinzufügen, indem wir das abdecken, was Oxford University Press als Word of the Year betrachtet, wobei dies eine ausgezeichnete Entscheidung ist...

"Rage Bait" wurde von der rivalisierenden Organisation zum Wort des Jahres gekürt, wobei die offizielle Beschreibung des Begriffs lautet: "(n.) Online-Inhalte, die absichtlich darauf ausgelegt sind, Wut oder Empörung zu provozieren, indem sie frustrierend, provokativ oder beleidigend sind, typischerweise gepostet, um den Traffic zu oder die Interaktion mit einer bestimmten Webseite oder einem Social-Media-Account zu erhöhen."

Sie denken vielleicht: "Ist Wutköder nicht zwei Wörter?" Wir haben es auch getan, und Oxford University Press ist diesem Diskurs voraus, indem er erklärt, dass "das Oxford-Wort des Jahres ein einzelnes Wort oder eine Redewendung sein kann, die unsere Lexikographen als eine einzige Bedeutungseinheit betrachten." Es fügt außerdem hinzu: "Wir provozieren Sie nicht, indem wir zwei Wörter wählen – obwohl das auch so wäre im Einklang mit der Bedeutung des Begriffs!"

Für diejenigen, die sich fragen, was auf der Shortlist für den Preis stand: Die anderen ausgewählten Begriffe waren "Aura-Farming" und "Biohack", und mehr zu diesen Begriffen können Sie hier lesen.

