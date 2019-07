Rage 2 wird nächste Woche mit New Game+ und mehr aktualisiert

Rage 2 wird am kommenden Donnerstag, dem 25. Juli, mit einem neuen Update aufgerüstet. Avalance Studios und id Software erweitern ihren irren Shooter um eine New-Game+-Option und fügen gleichzeitig neue Schwierigkeitsgrade ein. Update 2 stellt zum Beispiel den Ironman-Modus zur Verfügung, der eure Zeit in der Einöde deutlich herausfordernder machen soll (genaue Details haben wir leider noch nicht). Zudem steht die Ultra-Nightmare-Schwierigkeit bereit, falls euch die Kämpfe bislang noch nicht herausfordernd genug waren. Eine richtig sinnvolle Neuerung ist die Taschenlampe, mit der wir endlich dunkle Orte erleuchten können. Rage 2 steht auf PC, Playstation 4 und Xbox One bereit.

