Rafa Jódar zieht sich wegen Bauchproblemen vom Queen's Club zurück

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Der spanische Spieler Rafael Jódar, 19 Jahre alt, hat seinen Rückzug vom Queen's Club-Turnier, einem ATP-500-Turnier in London und der Vorbereitung auf Wimbledon in zwei Wochen, bekannt gegeben. Mit einer Bilanz von 24-10 im Jahr 2026 und der zweitmeisten Siege auf Sand in dieser Saison hat der Teenager die Welt überrascht, nachdem er von Platz 700 auf Platz 23 der Welt aufgestiegen ist, nachdem er ein ATP-250-Turnier in Marrakesch gewonnen und das Viertelfinale des Masters 1.000 in Madrid und Rom sowie das Viertelfinale in Roland Garros erreicht hat.

Es wäre Jódars erstes Seniorenturnier im Gras gewesen, und er sagte: "Ich habe nicht viel darauf gespielt, aber ich denke, es ist ein Untergrund, auf dem ich gut abschneiden kann." Allerdings trat er am Montag nicht im Training auf, und EFE bestätigt, dass er Bauchmuskelprobleme hatte. Er wurde durch Marcos Giron als "Lucky Loser" ersetzt.

Jódars nächstes Turnier könnte nächste Woche ein ATP-250-Turnier in Eastbourne sein, aber falls er sich bis dahin nicht erholt, wirft das Zweifel an seiner Teilnahme an Wimbledon auf.

Queen's Club hat am Montag begonnen, wobei Botic van de Zandschulp und Tommy Paul die ersten Spiele der letzten 32 gewonnen haben.