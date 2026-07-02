Rafa Jódar gewinnt schließlich das unterbrochene Spiel gegen Carreño, allerdings mit Kontroversen

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Rafael Jódar hat das Match gegen Pablo Carreño Busta mit 3:6, 6:3, 1:6, 6:3, 6:4 gewonnen, in einem Spiel, das am Mittwochabend wegen fehlender künstlicher Beleuchtung auf Wimbledons Court 2 unterbrochen werden musste, als sie im vierten Satz waren: Carreño gewann zwei, Jódar einen, und der vierte Satz war 2:1 für Jódar.

Seit gestern Abend, und jetzt besonders nach dem Endergebnis, kritisieren einige Leute Jódar dafür, einen "Trick" benutzt zu haben: Am Mittwoch, als er in der Trägheit war und körperlich mit dem Knöchel zu kämpfen hatte, bat er um eine Toilettenpause, als klar wurde, dass das Spiel, sofern es nicht sehr bald endete, für den Tag abgesagt werden müsste.

Das verschaffte ihm etwas Zeit und verzögerte eine möglicherweise unvermeidliche Niederlage (trotz Carreños Beschwerden beim Schiedsrichter), und schließlich wurde das Spiel zum richtigen Zeitpunkt unterbrochen, damit er am nächsten Tag eine Chance auf ein Comeback hatte, ausgeruhter... Was er auch tat. Als das Match am Donnerstag endete, gab es einen kalten Händedruck, wobei viele Nutzer kommentierten, Carreño habe den Sieg verdient.

Jódar, 19, hat nun Carreño, 34, in zwei Grand Slams in Folge besiegt. Etwas Ähnliches geschah vor ein paar Wochen bei Roland Garros (ohne Verzögerung): Carreño führte in den ersten beiden Sätzen, aber Jódar hielt stand und gewann das Match. Schließlich erreichte er bei seinem ersten Auftritt im Wettbewerb das Viertelfinale, was seinen Status als aufstrebender Star bestätigte und nun von seinem aktuellen Rang als Weltranglisten-25.

Jódar trifft als Nächstes in der dritten Runde bei Wimbledon auf den japanischen Qualifikanten Shintaro Mochizuki, und der Sieger könnte in der vierten Runde auf Jannik Sinner oder Jenson Brooksby treffen: Jódar und Sinner haben bereits einmal gegeneinander gespielt, bei den Halbfinals in Madrid, und der Italiener setzte sich durch, bewunderte aber Jódars Können in seinem jungen Alter.