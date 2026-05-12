Rafa Jódar erringt einen symbolischen Sieg bei den Italian Open und gilt als Anführer der neuen Tennisgeneration

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Rafael Jódar bemüht sich sehr, dafür zu sorgen, dass jeder seinen Namen kennt. Der 19-jährige Spanier ist der erste Spieler unter 20, der seit Novak Djokovic im Jahr 2007 mehrfach das Masters-1.000-Viertelfinale erreicht hat – zwei in Folge (Madrid Open und jetzt Italian Open). Er hat es mit Stil geschafft, mit einem sehr symbolischen 6:1, 6:4-Sieg über Learner Tien, den 20-Jährigen, der die letzte Ausgabe der Next Gen ATP Finals gewonnen hatte, aber in der Gruppenphase gegen Jódar verlor, was bedeutet, dass der Spanier nun mit 2:0 gegen den Amerikaner in direkter Führung führt.

Ebenfalls in Madrid besiegte Jódar Joao Fonseca im ersten Duell: Fonseca war der Durchbruchsstar der letzten Saison, wurde 2024 Next Gen ATP Finals Champion und galt (und wird immer noch) als einer der potenziellen Top-Spieler der Zukunft, aber Jódar hat ihn in allen Bereichen überholt: Führt das Next Gen Race mit 1.169 Punkten an, mehr als doppelt so gut wie Fonseca und insgesamt 12. im ATP-Rennen nach Turin. Und während Jódar im Viertelfinale ist, wurde Fonseca in der ersten Runde vom ungesetzten Hamad Medjedovic besiegt.

Jódar wurde erst letzten Monat in Madrid von Jannik Sinner gestoppt, und der Weltranglistenerste hatte es nicht leicht, da er im zweiten Satz ins Tie-Break musste; später lobte Sinner seinen Rivalen und widmete ihm den Sieg, indem er über die Kamera schrieb: "Was für ein Spieler". Als nächstes für Jódar, nach seinem Debütmatch gegen Sinner... könnte sein Debütmatch gegen den Weltranglistendritten Alexander Zverev im Viertelfinale sein.