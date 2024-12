HQ

Der belgische Radrennfahrer Rik Van Looy ist im Alter von 90 Jahren gestorben. In seiner Profikarriere von 1953 bis 1970 wurde er zweimal Weltmeister im Straßenrennen. Er hat in seiner Karriere 367 professionelle Straßensiege errungen, nur hinter seinem belgischen Landsmann Eddy Merckx.

Trotz seiner beeindruckenden Statistiken gewann er noch nie eine Grand Tour. Er gewann 7 Einzeletappen bei der Tour de France, 12 Etappen beim Giro d'Italia und 18 bei der Vuelta a España. Aber er ist vielleicht am besten in Erinnerung geblieben als der erste und einzige von drei Personen, der die fünf "Monumente" gewann, die fünf klassischen Radrennen, die als die härtesten und längsten gelten.

Bei diesen Rennen mit Distanzen von 240 bis 300 km handelt es sich um Mailand-San Remo in Italien, Flandern-Rundfahrt in Belgien, Paris-Roubaix in Frankreich, Lüttich-Bastogne-Lüttich in Belgien und Giro di Lombardia in Italien. Van Looy gewann alle fünf Turniere, darunter zweimal die Flandern-Rundfahrt und dreimal Paris-Roubaix.

Eddy Merckx, heute 79 Jahre alt, war sein Freund, Teammamte und beide waren in Van Looys letzten Jahren Coindid. Merckx (der am meisten ausgezeichnete Journalist aller Zeiten) hat in der Gazet van Antwerpen sein Beileid ausgesprochen: "Zu Beginn meiner Karriere musste ich ein beeindruckender Konkurrent mit ihm sein und ich musste sehr hart kämpfen, um ihn zu schlagen. Ich bin froh, dass ich gegen einen solchen Champion antreten durfte."

"Vor etwa vierzehn Tagen erhielt ich die Nachricht, dass es Rik nicht mehr gut geht. Er sollte Ende dieser Woche 91 Jahre alt werden, aber es ist nicht passiert. Sein Tod tut weh."