Radsportfans sind verärgert darüber, dass France TV die Tour de France Femmes nicht vollständig ausgestrahlt hat

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Die Tour de France Femmes findet derzeit statt, mit neun Etappen vom 1. bis 9. August. Heute, am Dienstag, dem 4. August, fand die vierte Etappe, ein Einzelzeitfahren zwischen Gevrey-Chambertin und Dijon, statt, aber Radsportfans in Frankreich konnten sie nicht vollständig sehen (daher waren viele Fahrer gar nicht im Fernsehen zu sehen), da Frankreich TV beschlossen hat, die Etappen nicht vollständig zu zeigen, im Gegensatz zu dem, was sie bei der Tour de France der Männer tun. Nur die Stufen 1, 5 und 9 werden vollständig gezeigt.

Dies hat viele wütende Fans dazu veranlasst, Kommentare in den sozialen Medien zu hinterlassen, wie RMC Sport berichtet. Manchmal wird nur das letzte Drittel des Rennens gezeigt, wodurch viele große Momente verpasst werden, und im Fall eines Einzelzeitfahrens werden die meisten Fahrer gar nicht gezeigt, weil sie bereits fertig waren, als die Übertragung begann (63 Fahrer waren bereits fertig, als France 2 um 15:50 Uhr seine Übertragung startete).

Marion Clignet, Präsidentin des französischen Radrennerverbands, beschwerte sich bei Le Monde und sagte: "Wir haben wichtige Momente verpasst, ich habe nicht einmal gesehen, dass Demi (Vollering) beim Start des Rennens gefallen war. Und es ist schade, dass Kleinstädte, die das Rennen ausrichten, keine Sendezeit bekommen."