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Kolumbien schied bei der Weltmeisterschaft 2026 aus, nachdem es nach 0:0 in der regulären Spielzeit gegen die Schweiz verlor, was trotz großartiger Spieler wie James Rodríguez, Luis Díaz oder Davinson Sánchez als eine der größten Enttäuschungen der Weltmeisterschaft endete.

Nach dem Spiel war Radamel Falca, der zwischen 2007 und 2023 in über 100 Einsätzen 36 Tore für Kolumbien erzielt hat, sehr kritisch gegenüber der Fußballindustrie in seinem Land, die für die jüngste Niederlage verantwortlich ist. Im Gespräch mit ESPN bedauerte Falcao, dass Kolumbien erneut im Elfmeterschießen ausgeschieden ist, und kritisierte, dass die Fußballstruktur Kolumbiens mit nur zwei Ligen die Spieler weniger wettbewerbsfähig und sogar "faul" mache.

"Teams investieren nicht, weil sie wissen, dass sie nicht in eine C-Division absteigen", erklärte Falcao (über Marca). "Es ist inakzeptabel, dass wir keine C-Kategorie haben. Es ist eine Schande, dass unser Fußball an Wettbewerbsfähigkeit mangelt und Mittelmäßigkeit und Faulheit fördert", und fügt hinzu, dass Vereine mit Budgets für die erste Liga den Spielern "einen Schatzgeld" zahlen und das nur "Mittelmaß" in der Institution und den Spielern schafft, "die wissen, dass nichts passiert, wenn sie Letzter werden".

"Vielleicht sind wir das einzige Land der Welt, das keine dritte oder vierte Liga hat, und wir verlieren Spieler mit 20 Jahren, weil sie keinen Platz zum Spielen haben", fügte Falcao hinzu und verwies auf eine schwache Fußballindustrie sowie auf mangelnde Aufmerksamkeit und Werkzeuge für jüngere Spieler als mögliche Ursache für ihren Erfolgsmangel bei der Weltmeisterschaft.