Racing Dreams: Wir versuchen in Dirt Rally 2.0 Rekorde zu knacken

Heute starten wir bei Gamereactor mit einer neuen Reihe. In Racing Dreams vergnügt sich unser schwedischer Chefredakteur Petter Hegevall mit verschiedenen Renn-Simulationen, wie Assetto Corsa, Dirt Rally 2.0, Automobilista 2 und Assetto Corsa Competizione. Die Videos werden mit einem auf dem Helm montierten Iphone 13 Pro Max gefilmt und Petter spricht dabei über das jeweilige Spiel. Im ersten Video versucht sich Petter an "Beaver Creek" in Dirt Rally 2.0 und geht mit seinem Ford Fiesta R5 MKII auf die Strecke. Könnt ihr seine Zeit schlagen?