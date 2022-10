Racing Dreams: Wir sind zurück in Assetto Corsa

HQ

Zurück in Assetto Corsa! Der schwedische Chefredakteur Petter Hegevall ist zurück in Kunos' altem Klassiker von 2013 und im heutigen Racing Dreams-Clip fährt er einen M3 GT3 auf der italienischen Strecke Mugello und erlebt künstliche Intelligenz, die sich träge und alt anfühlt, was ihn verrückt macht.

Das 6DOF Full Motion Racing Rig von Gamereactor besteht aus einem SR2-System von Swedish Simrig, das auf einem Modus Ultimate von Swedish Rig Design montiert und dann auf einer Traction Plus-Plattform von Next Level Racing platziert wird. Dies wird von einem HP Omen 45L mit AMD Ryzen 9 und AMD 6950 XT Red Devil und drei LG CX 55 "Oled TVs angetrieben. Der Lenkradstand ist ein Fanatec DD2 mit Podium M4 GT Lenkrad und Heusinkvelds Ultimate Plus Pedalen.

Racing Dreams ist eine Reihe von Videoclips und Artikeln, in denen Petter Hegevall sein leidenschaftliches Interesse an Simulatorrennen teilt und Sie können diese Videos jeden Dienstag und Freitag hier bei Gamereactor sehen.