Racing Dreams: Machen Sie eine Tour in unserem speziellen Sim-Racing-Raum

HQ

Es ist wieder diese Zeit des Jahres, in der der schwedische Chefredakteur und Simulator-Fanatiker Petter Hegevall euch durch unser 6DOF-Full-Motion-Renngerät hier bei Gamereactor in unserem speziellen Sim-Racing-Raum führt. In diesem brandneuen Video sehen wir alle Komponenten, aus denen das Rig besteht, und sprechen darüber, warum wir das von uns gewählte Material verwenden.

Das 6DOF Full Motion Racing Rig von Gamereactor besteht aus einem SR2-System der schwedischen Firma Simrig, das auf einem X1-Pro-Cockpit von Simlab montiert und dann auf einer Traction Plus-Plattform von Next Level Racing platziert wird. Dies wird von einem HP Omen 45L mit AMD Ryzen 9 und AMD 6950 XT Red Devil angetrieben, und wir verwenden drei LG CX 55" Oled TVs. Der Lenkradstand ist ein Fanatec DD2 mit einem Podium M4 GT Lenkrad und wir fahren die erstaunlichen Heusinkveld's Ultimate Plus Pedale.