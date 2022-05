HQ

Es wird Zeit für ein weiteres GRTV Racing Dreams Video. Petter klemmt sich wieder in sein 6DOF Full Motion Racing-Rig und versucht sich in Dirt Rally 2.0 an der Kontinjärvi-Strecke. Die Strecke basiert auf einem echten WRC-Streckenabschnitt, auf dem vor ungefähr fünfzehn Jahren in Finnland gefahren wurde.