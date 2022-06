In dieser Woche klemmt sich Petter wieder hinter sein Racing-Rig und besucht in Dirt Rally 2.0 Argentinien und die kurze San Isidro-Strecke stellt seine...

Racing Dreams: Dirt Rally 2.0 / Finnland

am 16. Mai 2022 um 15:00 NEWS. Von Petter Hegevall

Es wird Zeit für ein weiteres GRTV Racing Dreams Video. Petter klemmt sich wieder in sein 6DOF Full Motion Racing-Rig und versucht sich in Dirt Rally 2.0 an der...