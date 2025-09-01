Racing Dreams: Assetto Corsa Evo fühlt sich an... Schlimmer?

HQ

Der Hype um die Early-Access-Veröffentlichung von Assetto Corsa Evo kannte keine Grenzen und ich gehörte definitiv zu denen, die auf den Zug aufgesprungen sind und viel über Dinge geschrieben haben, die ich im Spiel sehen wollte, und wie gut ich es von Anfang an dachte. Allerdings waren die letzten Monate für Evo nicht wirklich positiv, wie Kunos gehofft hatte, da ihr von Gran Turismo inspirierter Ansatz bei eingefleischten Fans nicht gut angekommen ist und der Mangel an grafischer Optimierung dazu geführt hat, dass es selbst auf den leistungsstärksten Computern ziemlich schlecht läuft.

Im Vorfeld des kommenden Release 3.0 habe ich mir das Spiel, das ich normalerweise bis Anfang nächsten Jahres vermeiden wollte, noch einmal angesehen, um zu sehen, in welchem Zustand es sich gerade befindet.

