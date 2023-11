Rachel Zegler: Mein Schneewittchen ist eine starke Führungspersönlichkeit

HQ

Disneys kommende Live-Action-Version des klassischen Märchens von Schneewittchen war in Kontroversen verstrickt, nicht zuletzt, wenn es um die Besetzung geht und darum, ob es sich um tatsächlich kleine Menschen handeln würde oder nicht. Es war eine heiße Kartoffel, die anscheinend niemand wirklich ansprechen wollte und die letztendlich vor ein paar Wochen zu der Enthüllung führte, dass alle tanzenden, singenden Zwerge CGI-Kreationen sein werden.

Rachel Zegler, die bekanntlich die Hauptrolle von Schneewittchen spielt, war ebenfalls in einige Intrigen im Zusammenhang mit der Produktion verwickelt. Einige Kommentare und Aussagen der Schauspielerin haben die Augenbrauen der Fans hochgezogen und sie hat deutlich gemacht, dass ihre Version der Figur anders sein wird als die inzwischen veraltete Schneewittchen im Originalfilm. Etwas, das sie in einem Interview mit Collider ausführlicher erläuterte und erklärte.

Zegler beschreibt ihr Schneewittchen als starke Anführerin, die so spricht, als hätte sie Erfahrung weit über ihr Alter hinaus. Während des Interviews sagte Rachel Zegler:

"Dann tauchte etwas auf, das irgendwie auftauchte, diese Anführerin in ihr, von der ich so glücklich war, dass die Autoren sie haben wollten, und die Tatsache, dass sie aus ihrer Erziehung geboren wurde, aber sie findet es im Laufe des Films in sich selbst und in den Menschen, die sie im Film lieben und ihre Liebe für sie zeigen. Marc Webb und ich nannten es sozusagen ihr drittes Augenöffnen."

"Es gibt ein paar Szenen, in denen sie wie jemand spricht, der schon viel länger lebt als sie, und das ist etwas, mit dem ich mich identifizieren kann, etwas, das mir mein ganzes Leben lang gesagt wurde. Das in eine Figur zu bringen, die ich so sehr liebe und mit der ich so viel Zeit verbracht habe, ist eine wirklich erstaunliche Sache als Schauspieler und als Darsteller, und ich kann es kaum erwarten, dass die Leute es zu sehen bekommen."

Wie wir bereits berichteten, wurde Schneewittchen, das ursprünglich im Mai nächsten Jahres uraufgeführt werden sollte, verschoben und der neue Premierentermin ist nun der 21. März 2025. Wir hoffen natürlich, dass die zusätzliche Zeit dem Film zugute kommt und zu etwas Schönem führt.

