Rachel "Raygun" Gunn wird beschuldigt, die Breakdance-Qualifikation für die Olympischen Spiele manipuliert zu haben

Die Olympischen Spiele in Paris haben uns einige ausgezeichnete Erinnerungen beschert. Sei es der türkische Shooter oder unglaubliche Weltrekorde, die aufgestellt werden, aber die vielleicht größte Kontroverse dreht sich um das kürzlich hinzugefügte Breakdance-Event und die australische Kandidatin Dr. Rachel "Raygun" Gunn.

Der Olympionike betrat die Bühne und präsentierte eine Darbietung, die von vielen als absolut lächerlich angesehen wurde und überhaupt nicht auf dem Niveau der anderen Wettkämpfer mit klarem Können und Talent für die Aktivität. Es scheint, dass auch mehr dahinter stecken könnte, wie Raygun Australiens Platz bei den Olympischen Spielen für die Veranstaltung ergattert hat, denn jetzt macht eine Change.org Petition die Runde, in der behauptet wird, dass Raygun die Qualifikationsturniere manipuliert hat und dass sie für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden muss.

In der Petition heißt es: "Rachel Gunn, die ihren eigenen Dachverband für Breakdance gegründet hat, hat den Auswahlprozess zu ihrem eigenen Vorteil manipuliert. Trotz des klaren Talents und der Qualifikation anderer herausragender Breakdancerinnen wie G Clef und Holy Molly wurden sie zu Unrecht übersehen. Den NT Youlong Boys, einer Gruppe unglaublich talentierter und unterprivilegierter Jugendlicher aus dem Northern Territory, wurde von Dr. Gunn die entscheidende Finanzierung für die Teilnahme an den Qualifikationsturnieren verweigert – eine Entscheidung, die sich direkt auf ihre Chance auswirkte, ihre Fähigkeiten auf einer nationalen Bühne zu präsentieren.

"Beunruhigenderweise gewann Dr. Gunn ihren eigenen Qualifikationswettbewerb und besiegte andere phänomenale Breakdancer, was ernsthafte Fragen über die Fairness und Integrität des Prozesses aufwarf. Wenn Dr. Gunns Ehemann tatsächlich der australische Trainer und Teil des Auswahlgremiums ist, stellt dies einen eklatanten Interessenkonflikt dar, der nicht unkontrolliert bleiben kann."

Bisher hat die Petition, die am 12. August gestartet wurde, bereits über 50.000 Unterschriften gesammelt, wobei die Menschen wollen, dass Raygun sich öffentlich dafür entschuldigt, "die australische Öffentlichkeit in die Irre zu führen und zu versuchen, die Öffentlichkeit zu vergiften und die Bemühungen echter Sportler zu untergraben". Es besteht auch Hoffnung auf eine vollständige Untersuchung von Rayguns Geschäften, da sie "Der Mangel an Ethik und Moral wirft ernsthafte Bedenken hinsichtlich ihrer Eignung auf, zu unterrichten und eine Autoritätsposition im Sport oder an der Universität zu bekleiden."

Bisher wurde die Petition von australischen Regierungsvertretern nicht aufgegriffen.

