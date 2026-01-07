Rachel McAdams' schlimmster Albtraum am Arbeitsplatz wird in Sam Raimis Send Help wahr

Wie glaubst du, würdest du allein auf einer einsamen Insel mit deinem unhöflichen Chef zurechtkommen, der gerade signalisiert hat, dich zu feuern? Klingt wie ein lebendiger Albtraum, oder? Nun, das ist es, womit Rachel McAdams im kommenden Sam-Raimi-Film Send Help kämpfen muss.

An der Seite von Dylan O'Brien setzt McAdams ihre besten Überlebenstechniken ein, um sicherzustellen, dass sowohl sie als auch ihr Chef lange genug auf dieser kleinen einsamen Insel überleben, um gerettet zu werden. Doch es ist nie einfach, und Umweltprobleme sowie Wildtiere stellen weiterhin eine Bedrohung dar, während der Wunsch, ihren unhöflichen Chef zu erwürgen, immer größer wird.

Die Handlung wird folgendermaßen erklärt: "In Send Help stranden zwei Kollegen auf einer einsamen Insel, die einzigen Überlebenden eines Flugzeugabsturzes. Auf der Insel müssen sie vergangene Beschwerden überwinden und zusammenarbeiten, um zu überleben, aber letztlich ist es ein beunruhigender, düster-humorvoller Kampf von Willen und Verstand, um lebend herauszukommen."

Send Help wurde von Raimi inszeniert und produziert, basiert auf einem Drehbuch von Damian Shannon und Mark Swift, und die Musik stammt von Danny Elfman. Ab dem 30. Januar startet er in Kinos weltweit, und unten könnt ihr den neuesten Trailer sehen.