Rachel Brosnahan hofft, dass sie in den kommenden Jahren Lois Lane spielen wird

Am Freitag feiert Superman die offizielle Premiere, in der wir James Gunns menschlicheren Superhelden kennenlernen werden, der den Comics treu bleibt. Wie gut er ist, werden wir euch bald in unserem eigenen Testbericht sagen können, aber wenn er erfolgreich ist, ist natürlich geplant, dass David Corenswets Inkarnation von Superman ein fester Bestandteil des neuen DC-Filmuniversums wird.

Ein weiterer Charakter, von dem wir wahrscheinlich noch mehr sehen werden, ist Lois Lane. Hier wird sie von Rachel Brosnahan gespielt, die sehr aufgeregt zu sein scheint, die Rolle wieder aufzunehmen. Im Interview mit ComicBook.com erklärt sie:

"Ich hätte so viel Glück. Ich meine, wir sind früh dran, also sprechen Sie in ein paar Jahren mit mir. Diese Industrie ist so ein Fest oder eine Hungersnot. Ich wäre so glücklich, etwas zu haben, und sicherlich etwas so Ikonisches wie dieses, zu dem ich zurückkehren könnte, während ich hoffentlich die Möglichkeit habe, rauszugehen und andere Dinge zu tun und in verschiedenen Universen zu leben und in dieses zurückzukehren."

Brosnahan hat bereits in mehreren Staffeln von The Marvelous Mrs. Maisel mitgewirkt, weiß also, wie es ist, lange Zeit mit der gleichen Rolle zu arbeiten, und sie fährt fort:

"Nachdem ich an einer Show gearbeitet hatte, hätte ich nie gedacht, dass ich fünf oder sechs Jahre lang Teil von etwas sein möchte. Das fühlte sich für mich mit 26 wie eine Ewigkeit an, als wir anfingen, daran zu arbeiten. Und die Zeit vergeht wie im Flug, und man gründet diese Familien, mit denen man manchmal mehr Zeit verbringt als mit der eigenen. Und was für ein Glück, jedes Jahr ins Sommercamp gehen zu dürfen."

Ob wir Brosnahans Interpretation von Lois Lane noch einmal sehen werden, hängt weitgehend davon ab, wie populär Superman wird und wie sich das DC-Filmuniversum schlägt. Ihr Optimismus in Bezug auf die Figur lässt uns jedoch glauben, dass sie die Rolle und die Dreharbeiten genossen hat, was ein gutes Zeichen ist.