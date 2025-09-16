Raceroom wird nächste Woche um drei Hypercars erweitert

HQ

Der schwedische Entwickler KW Studios gab heute bekannt, dass die erste Charge von Hypercars am 24. dieses Monats im Rennsimulator Raceroom veröffentlicht wird. In dieser ersten Phase kündigt KW an, drei Fahrzeuge aus der LMP-Klasse auf den Markt zu bringen, und zwar den Porsche 963, den BMW M Hybrid V8 und den rauchgrünen Lamborghini SC63. Dies geschieht natürlich kurz nachdem Raceroom mit den 1996er Super-Touring-Autos aus der BTCC vergoldet wurde, die vielleicht als das erotischste DLC-Paket für alle Hardcore-Simulatoren auf dem Markt gelten.