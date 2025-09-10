Raceroom wird bald um den legendären Renault Laguna von Alan Menu erweitert

HQ

Die Super-Tourer-Erweiterung des schwedischen Rennsimulators Raceroom, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, war der beste DLC für einen aktiven Simulator seit mehreren Jahren. Wunderbarer Inhalt, der die Lebensdauer des bereits alten Raceroom um mehrere Jahre verlängert hat.

Jetzt kündigt KW Studios auch an, dass mehr in Form von Alan Menus ikonischem, wundervollem Renault Laguna Super Touring kommen wird, der von Renaults F1-Team gebaut wurde und dort in den späten 90er Jahren ein paar Jahre lang die BTCC regierte. Die blitzschnelle, französische Limousine war unter anderem der Coverstar des fantastischen PlayStation-Titels Toca 2 Codemasters und gilt neben dem Volvo S40 und dem Audi A4 als kultigstes Tourenwagen-Modell aller Zeiten.

Wann es soweit sein wirdRaceroom, wissen wir nicht genau, aber wir erwarten, dass es diesen Herbst passieren wird.