Raceroom wird bald drei weitere ikonische BTCC-Autos bekommen

Der schwedische Rennsimulator Raceroom ist mittlerweile schon etwas in die Jahre gekommen, aber trotz seines Alters und der vielen Kilometer auf dem Tacho haben es die Entwickler KW Studios Anfang des Jahres geschafft, dem Spiel neues Leben einzuhauchen, indem sie die Supertourers-Fahrzeugklasse hinzugefügt haben, die sich hauptsächlich auf die kultigsten BTCC-Autos der späten 90er Jahre konzentriert. Hier bei Gamereactor hatten wir viel Spaß mit dem BMW M3 und Richard Rydells ikonischem Volvo S40, und jetzt hat KW angekündigt, dass sie die letzten drei Autos aus dieser BTCC-Ära hinzufügen wollen, die derzeit fehlen. Das liegt natürlich daran, dass ihnen derzeit die gültigen Lizenzen für die drei fehlenden Autos fehlen, aber sie haben angekündigt, dass sie hart daran arbeiten, sie zu sichern.

KW Studios:

"Wir wissen, welche Autos die Gemeinde verlangt. Uns fehlen drei Autos. Der Peugeot, der Nissan Primera und der Ford Mondeo. Wir müssen an den Lizenzen arbeiten, oder zumindest an einer Lösung rund um die Lizenzen. Ich werde noch nicht genau sagen, an welchen Autos wir arbeiten, aber es werden noch mehr Super Tourer in RaceRoom eintreffen."