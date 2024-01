In den 1990er Jahren wurden wir von brillanten 3D-Plattformspielen fast überwältigt, aber dieses Genre stirbt leider aus. Es ist eine Schande, deshalb ist es schön, dass jemand die Erinnerungen am Leben erhält, indem er Spiele wie dieses als Hommage an die alten Spiele macht. Raccoo Venture ist so ein Spiel und es weckt Erinnerungen an Pandämonium.

Das Spiel ist für einen Titel dieser Art traditionell aufgebaut; Du bewegst dich durch eine Reihe von größtenteils linearen Pfaden, springst auf Plattformen, löst einfache Rätsel, aktivierst Knöpfe, wirfst Früchte und Bomben und besiegst verschiedene Arten von Feinden.

Wie es bei dieser Art von Spiel üblich ist, gibt es viele versteckte Gegenstände zu finden. Hier sind sie jedoch oft so gut versteckt, dass man problemlos ein Level abschließen kann, ohne einen von ihnen zu finden. Das ist ein bisschen schade, denn ungewöhnlicherweise sind es diese versteckten Gegenstände, die verwendet werden, um neue Level freizuschalten.

Solche versteckten Gegenstände sollten nicht so wichtig sein und stattdessen Dinge sein, nach denen man jagen möchte und nicht gezwungen ist, danach zu suchen. Das Ergebnis ist, dass du am Ende viele bereits abgeschlossene Levels erneut spielst, während du die Karte akribisch absuchst, um genügend versteckte Gegenstände zu sammeln, um weitermachen zu können. Es ist nicht besonders unterhaltsam.

Es gibt auch ein paar andere Stellen, an denen man sich über das Spieldesign wundert. Ein weiteres Beispiel ist, dass du nicht mit einer bestimmten Anzahl von Leben ausgestattet bist, sondern jedes Mal, wenn du stirbst, 50 Münzen verlierst. Diese Münzen gibt es jedoch in Hülle und Fülle, so dass man nie wirklich Gefahr läuft, dass sie ausgehen, was dazu führt, dass man sich fragt, warum es so gemacht wird und warum man nicht einfach eine bestimmte Anzahl von Leben hat, wie es in den 90er Jahren typisch für diese Art von Spiel war.

Die Grafiken in Raccoo Venture sind einfach, aber schön und ziemlich farbenfroh, und sie funktionieren so, wie sie sollten. Aufgrund der fest installierten Kamera kann es manchmal etwas schwierig sein, Entfernungen einzuschätzen und zu sehen, wo man auf den verschiedenen Plattformen landen muss, aber das ist kein großes Problem. Der Soundtrack ist in Ordnung, mit einem passenden Score und guten Soundeffekten.

Ich bin ein bisschen hin- und hergerissen, was Raccoo Venture angeht, da es eine gute Interpretation eines klassischen 90er-Jahre-Plattformers ist, mit netter Abwechslung und ein paar guten Ideen hier und da, aber es gibt auch einige leicht seltsame Designentscheidungen, die das Spiel unnötig schwer verständlich und manchmal geradezu frustrierend machen.

Ich hätte meine Zeit mit Raccoo Venture gerne mehr genossen, als ich es getan habe, denn wir brauchen gute alte Plattformspiele, wie wir sie in den 1990er Jahren gesehen haben, aber Raccoo Venture kommt nie ganz dorthin. Das heißt, Raccoo Venture könnte etwas für dich sein, wenn du ein großer Fan von klassischen 90er-Jahre-Plattformern bist und mit einem Preis von etwas mehr als 12 £ nichts falsch machen kannst.