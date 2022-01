Rabbids Invasion: Mission to Mars läuft im Februar auf Netflix

HQ

Ubisoft ist ein großer Liebhaber vom traditionellen Fernsehen und sie haben über die Jahre etliche TV-Serien und Spielfilme in Auftrag gegeben, die auf ihren bestehenden Marken basieren. Der Streaming-Service Netflix ist aufgrund seiner Reichweite ein wichtiger Partner des französischen Publishers geworden, denn dort laufen einige der gemeinsamen Produktionen.

Am 18. Februar dürfen Abonnenten von Netflix die Komödie "Rabbid's Invasion: Mission to Mars" anschauen, die auf den chaotischen Hasen von Ubisoft basiert. In einem neuen Trailer werden die verrückten Versuchskaninchen zum Mars transportiert, um den Planeten so herzurichten, dass dort Menschen leben können. Dass die kleinen Racker für diese Aufgabe nicht die Richtigen sind, erklärt sich von selbst: